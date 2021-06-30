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Агент ответил на вопрос о вероятности перехода Ярмоленко в «Спартак»

30 Июня 2021, 22:45,

Агент ProStar Павел Степанец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по возможному трансферу атакующего игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в «Спартак».

После, прямо скажем, не самого удачного переезда в Европу цена на форварда упала более, чем в четыре раза. Сейчас же идет чемпионат Европы, где Андрей показывает достаточно высокий уровень. Учитывая то, что дела в Англии у него не вяжутся, есть ли какие-то предложения с родины или из Европы?

По Андрею всегда есть предложения. К сожалению, в Англии ему очень мешают травмы. Я думаю, все будет ясно после Евро. Нужно уважать позицию и клуба, и футболиста.

Думаю, вы слышали, что его «сватают» в московский «Спартак». Это просто слухи или разговоры действительно были?

Не то, что разговоров — даже мыслей не было. Когда мы прочитали эту новость, то сильно удивились. Для настоящего патриота Украины Андрея Ярмоленко такой шаг в карьере даже никогда не рассматривался.

То есть, одной из причин, почему Андрея мы не увидим в российском клубе, — патриотизм и нежелание играть в России?

Скажу просто: такой вариант сейчас точно не рассматривается.

Марсель Арзуманян

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Ярмоленко, Павел Степанец
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