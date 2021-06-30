Агент Дзагоева оценил вероятность перехода игрока в «Аланию»

Агент ProStar Павел Степанец дал комментарий о будущем полузащитника Алана Дзагоева, у которого закончился контракт с «армейцами».

Хотелось бы начать с острой в СМИ темы — контракт Алана Дзагоева и его будущее в ЦСКА. Какие-то комментарии по данной ситуации есть?

К сожалению, сейчас не могу говорить по этому поводу ничего, но работа идёт. Такие футболисты, как Алан, заслуживают уважения и хороших условий.

Алан Дзагоев в «Алании» - утопия или реальность?

Ни процента правды в этой информации нет.

Напомним, что Алан Дзагоев всю карьеру провел в ЦСКА, в прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил два гола в 21 матче за «армейцев».

Марсель Арзуманян