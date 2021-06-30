ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Агент Дзагоева оценил вероятность перехода игрока в «Аланию»

30 Июня 2021, 22:29,

Агент ProStar Павел Степанец дал комментарий о будущем полузащитника Алана Дзагоева, у которого закончился контракт с «армейцами».

Хотелось бы начать с острой в СМИ темы — контракт Алана Дзагоева и его будущее в ЦСКА. Какие-то комментарии по данной ситуации есть?

К сожалению, сейчас не могу говорить по этому поводу ничего, но работа идёт. Такие футболисты, как Алан, заслуживают уважения и хороших условий.

Алан Дзагоев в «Алании» - утопия или реальность?

Ни процента правды в этой информации нет.

Напомним, что Алан Дзагоев всю карьеру провел в ЦСКА, в прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил два гола в 21 матче за «армейцев».

Марсель Арзуманян

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алания, Трансферы футбола - лето 2021, Алан Дзагоев, Павел Степанец
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола