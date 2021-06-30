Агент Дзагоева оценил вероятность перехода игрока в «Аланию»

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30 Июня 2021, 22:29,
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Агент ProStar Павел Степанец дал комментарий о будущем полузащитника Алана Дзагоева, у которого закончился контракт с «армейцами».
Хотелось бы начать с острой в СМИ темы — контракт Алана Дзагоева и его будущее в ЦСКА. Какие-то комментарии по данной ситуации есть?
К сожалению, сейчас не могу говорить по этому поводу ничего, но работа идёт. Такие футболисты, как Алан, заслуживают уважения и хороших условий.
Алан Дзагоев в «Алании» - утопия или реальность?
Ни процента правды в этой информации нет.
Напомним, что Алан Дзагоев всю карьеру провел в ЦСКА, в прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил два гола в 21 матче за «армейцев».
Марсель Арзуманян
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Алания, Трансферы футбола - лето 2021, Алан Дзагоев, Павел Степанец