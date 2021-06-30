За «Динамо» на сборе сыграл тренер по физподготовке

В составе московского «Динамо» в игре против чешского «Ческе-Будеёвице» (4:0) на сборе в Австрии сыграл тренер по физподготовке Иван Кардашов, передаёт «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в заявке команды было всего 17 полевых футболистов и именно это заставило главного тренера динамовцев Сандро Шварц выпустить на поле Кардашова.

Отметим, что сразу 4 основных игрока «Динамо» пропускают нынешний сбор. Шиманьски не восстановился после небольшого повреждения, а Шунин, Евгеньев и Фомин находятся в отпуске после Евро-2020 и присоединятся к команде позже.

Иван Карандашов является сыном известного футбольного тренера Вячеслава Карандашова. Сейчас ему 29 лет, ранее он выступал за молдавские и литовские клубы. Игровую карьеру завершил в 2017 году. В московском «Динамо» он появился в июле 2020 года.