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За «Динамо» на сборе сыграл тренер по физподготовке

30 Июня 2021, 21:30,

В составе московского «Динамо» в игре против чешского «Ческе-Будеёвице» (4:0) на сборе в Австрии сыграл тренер по физподготовке Иван Кардашов, передаёт «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в заявке команды было всего 17 полевых футболистов и именно это заставило главного тренера динамовцев Сандро Шварц выпустить на поле Кардашова.

Отметим, что сразу 4 основных игрока «Динамо» пропускают нынешний сбор. Шиманьски не восстановился после небольшого повреждения, а Шунин, Евгеньев и Фомин находятся в отпуске после Евро-2020 и присоединятся к команде позже.

Иван Карандашов является сыном известного футбольного тренера Вячеслава Карандашова. Сейчас ему 29 лет, ранее он выступал за молдавские и литовские клубы. Игровую карьеру завершил в 2017 году. В московском «Динамо» он появился в июле 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Динамо Москва
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