«Динамо» интересуется защитником сборной Парагвая Бальбуэной

Московское «Динамо» интересуется защитником сборной Парагвая и «Вест Хэма» Фабианом Бальбуэной. На игрока также претендует испанский «Бетис», передаёт AS.

Сообщается, что московский клуб уже сделал предложение парагвайцу и предложил более выгодные условия, чем «Бетис», однако сам игрок хочет продолжить карьеру в Испании. Главным тренером испанского клуба является Мануэль Пеллегрини, который уже пересекался с Бальбуэной в «Вест Хэме».

В прошлом сезоне центральный защитник провёл 14 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его контракт с «молотобойцами» заканчивается 30 июня, поэтому в новый клуб он перейдёт на правах свободного агента.

Сейчас Бальбуэна находится в расположении сборной Парагвая на Кубке Америки и готовится к играм плей-офф.