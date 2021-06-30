ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Динамо» интересуется защитником сборной Парагвая Бальбуэной

30 Июня 2021, 20:48,

Московское «Динамо» интересуется защитником сборной Парагвая и «Вест Хэма» Фабианом Бальбуэной. На игрока также претендует испанский «Бетис», передаёт AS.

Сообщается, что московский клуб уже сделал предложение парагвайцу и предложил более выгодные условия, чем «Бетис», однако сам игрок хочет продолжить карьеру в Испании. Главным тренером испанского клуба является Мануэль Пеллегрини, который уже пересекался с Бальбуэной в «Вест Хэме».

В прошлом сезоне центральный защитник провёл 14 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его контракт с «молотобойцами» заканчивается 30 июня, поэтому в новый клуб он перейдёт на правах свободного агента.

Сейчас Бальбуэна находится в расположении сборной Парагвая на Кубке Америки и готовится к играм плей-офф.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Динамо Москва, Вест Хэм, Бетис, Трансферы футбола - лето 2021, Фабиан Бальбуэна
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола