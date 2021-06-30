​«Локомотив» попрощался с четырьмя футболистами

«Локомотив» посредством своего официального сайта попрощался с четырьмя футболистами. В связи с истечением сроков контракта команду оставляют голкипер Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев и Соломон Кверквелия, а также нападающий Эдер.

Если говорить об Игнатьеве, то он уже успел трудоустроиться. В среду о подписании годичного контракта с 34-летним защитником объявил казанский «Рубин», который будет представлять Россию в Лиге конференций.

«Локомотив» поблагодарил покинувших команду футболистов за их вклад и пожелал успехов в будущем.