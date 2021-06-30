​Салихова – о новом члене совета директоров «Спартака»: «Придёт хоть кто-нибудь разбирающийся в футболе?»

В среду «Спартак» объявил о том, что независимым членом совета директоров клуба стал Кирилл Клеймёнов, являющийся заместителем генерального директора «Первого канала».

«Хоть кто-нибудь придёт в футболе разбирающийся профессионально? Международный спортивный директор, 2-3 иностранных селекционера? Все мои начинания убили», - поделилась Салихова своими мыслями посредством канала в «Телеграме».

В одной из следующих публикаций Зарема Салихова с иронией отреагировала на тот факт, что Кирилл Клеймёнов, по его же словам, является болельщиком «Спартака» в третьем поколении.

«Лайфхак: Денис Мацуев тоже болельщик. Не благодарите», - написала Салихова, будто бы призывая включить известного пианиста в состав совета директоров «Спартака».

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту сезона 2021/2022. В первом туре РПЛ «красно-белые» сыграют против «Рубина» 24 июля.