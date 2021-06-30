ЦСКА будет пускать на матчи только по QR-коду

ЦСКА на своём официальном сайте разместил для болельщиков информацию о том, как будет осуществляться доступ на домашние матчи команды. На фоне указа мэра Москвы Сергея Собянина до каких-либо изменений ЦСКА будет пускать болельщиков на матчи только по QR-кодам.

Стоит сказать, что QR-коды могут получить люди, которые прошли вакцинацию, люди, которые переболели коронавирусом в последние полгода, а также люди, которые сдали отрицательный ПЦР-тест. В последнем случае QR-код действует в течение трёх суток с момента сдачи теста.

Напомним, что новый футбольный сезон в России стартует 23 июля.