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ЦСКА будет пускать на матчи только по QR-коду

30 Июня 2021, 16:44,

ЦСКА на своём официальном сайте разместил для болельщиков информацию о том, как будет осуществляться доступ на домашние матчи команды. На фоне указа мэра Москвы Сергея Собянина до каких-либо изменений ЦСКА будет пускать болельщиков на матчи только по QR-кодам.

Стоит сказать, что QR-коды могут получить люди, которые прошли вакцинацию, люди, которые переболели коронавирусом в последние полгода, а также люди, которые сдали отрицательный ПЦР-тест. В последнем случае QR-код действует в течение трёх суток с момента сдачи теста.

Напомним, что новый футбольный сезон в России стартует 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва
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