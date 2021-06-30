Брага: «Люди, решающие судьбу российского футбола, делают хуже, чем враги»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги заседания техкома РФС.

- Я читал какие-то новости о заседании технического комитета РФС. Думаю, что люди, решающие судьбу российского футбола, делают хуже, чем враги. Черчесов хорошо работает, всё прекрасно и так далее. Мы видим результаты лимита. Все сборные, вышедшие в четвертьфинал чемпионата Европы, представляют страны с лимитом на легионеров, разве могло быть иначе? Очевидно, что надо продолжать в том же духе.