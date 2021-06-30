Брага: «Люди, решающие судьбу российского футбола, делают хуже, чем враги»

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30 Июня 2021, 16:43,
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги заседания техкома РФС.
- Я читал какие-то новости о заседании технического комитета РФС. Думаю, что люди, решающие судьбу российского футбола, делают хуже, чем враги. Черчесов хорошо работает, всё прекрасно и так далее. Мы видим результаты лимита. Все сборные, вышедшие в четвертьфинал чемпионата Европы, представляют страны с лимитом на легионеров, разве могло быть иначе? Очевидно, что надо продолжать в том же духе.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная России, РФС, Чемпионат России, Микаэль Брага
Ну какой к чертям собачьим футбол, тут собственный бумажник в приоритете.