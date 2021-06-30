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Владислав Игнатьев стал игроком «Рубина»

30 Июня 2021, 16:36,

Пресс-служба «Рубина» объявила о подписании годичного контракта с 34-летним защитником Владиславом Игнатьевым. Футболист достался казанцам бесплатно в качестве свободного агента. По окончанию прошлого сезона истёк срок трудового соглашения Игнатьева с «Локомотивом».

В прошлом сезоне Владислав Игнатьев принял участие в 23 матчах «Локомотива» во всех соревнованиях и даже смог забить три гола.

Отметим, что «Рубин» в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиге конференций. Это третий по уровню клубный турнир УЕФА, который только запускается. Свой путь в этом соревновании казанцы начнут с третьего раунда квалификации.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Владислав Игнатьев, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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