Владислав Игнатьев стал игроком «Рубина»

Пресс-служба «Рубина» объявила о подписании годичного контракта с 34-летним защитником Владиславом Игнатьевым. Футболист достался казанцам бесплатно в качестве свободного агента. По окончанию прошлого сезона истёк срок трудового соглашения Игнатьева с «Локомотивом».

В прошлом сезоне Владислав Игнатьев принял участие в 23 матчах «Локомотива» во всех соревнованиях и даже смог забить три гола.

Отметим, что «Рубин» в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиге конференций. Это третий по уровню клубный турнир УЕФА, который только запускается. Свой путь в этом соревновании казанцы начнут с третьего раунда квалификации.