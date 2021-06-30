​Заместитель гендиректора «Первого канала» вошёл в совет директоров «Спартака»

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о том, что Кирилл Клеймёнов стал независимым членом совета директоров клуба. Он будет работать в направлении повышения операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с различными организациями – как государственными, так и общественными.

В своём заявлении Клеймёнов отметил, что является фанатом «Спартака» в третьем поколении. Возможность войти в совет директоров «красно-белых» он назвал вызовом, отмечая большую ответственность, особенно на фоне грядущего столетия клуба.

Кирилл Клеймёнов является заместителем генерального директора «Первого канала». Также он возглавляет дирекцию информационных программ канала.