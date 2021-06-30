​Зарема Салихова предложила 13 способов окончательно добить футбол в России

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30 Июня 2021, 16:06,
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает активно вести свой телеграм-канал. На этот раз она предложила 13 способов, благодаря которым добить футбол в России можно окончательно.
В числе способов находится ужесточение лимита на легионеров, увеличение числа команд в Премьер-лиге, введение двойного и тройного налога соответственно на иностранных тренеров и футболистов, запрет рекламы и продажи алкоголя, передача прав одному вещателю («Матч ТВ»), запрет на натурализацию футболистов, обязательство для клубов иметь женскую команду, пожизненное назначение тренера сборной и людей на должности в РФС и РПЛ, передача детско-юношеского футбола под ответственность родителей, развитие системы подготовки тренеров и своя Суперлига вместо еврокубков.
Напомним, что сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зарема Салихова
Есть иногда и в этой бестолковке правильные мысли.))
а я знаю как ее заткнуть , всучить иск подкаблучнику Федуну , что бы даже отправив на панель эту истеричку он не смог бы расплатится , у нее прям какой то футбольный экстремизм к Российскому футболу .
Боюсь, что эти старые пердуны из прошлого века таки последуют ее советам)))))
Прям с языка снял :D А чё, они любят делать все назло народу))