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​Зарема Салихова предложила 13 способов окончательно добить футбол в России

30 Июня 2021, 16:06,

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает активно вести свой телеграм-канал. На этот раз она предложила 13 способов, благодаря которым добить футбол в России можно окончательно.

В числе способов находится ужесточение лимита на легионеров, увеличение числа команд в Премьер-лиге, введение двойного и тройного налога соответственно на иностранных тренеров и футболистов, запрет рекламы и продажи алкоголя, передача прав одному вещателю («Матч ТВ»), запрет на натурализацию футболистов, обязательство для клубов иметь женскую команду, пожизненное назначение тренера сборной и людей на должности в РФС и РПЛ, передача детско-юношеского футбола под ответственность родителей, развитие системы подготовки тренеров и своя Суперлига вместо еврокубков.

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группы. 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зарема Салихова
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Комментарии (4)
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1
Zenituwka
30 Июня 2021, 16:43

Есть иногда и в этой бестолковке правильные мысли.))

0
ARTUR
30 Июня 2021, 16:18

а я знаю как ее заткнуть , всучить иск подкаблучнику Федуну , что бы даже отправив на панель эту истеричку он не смог бы расплатится , у нее прям какой то футбольный экстремизм к Российскому футболу .

2
snk6565
30 Июня 2021, 16:13

Боюсь, что эти старые пердуны из прошлого века таки последуют ее советам)))))

0
Zenituwka
30 Июня 2021, 16:44

Прям с языка снял :D А чё, они любят делать все назло народу))

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