РФС видит в Слуцком кандидата на замену Черчесову

Сборная России провалилась на чемпионате Европы, не преодолев даже групповой барьер. Как следствие, снова обострились разговоры о возможной тренерской перестановке в национальной команде. И хотя технический комитет РФС выразил Станиславу Черчесову поддержку, вариант со сменой тренера пока отметать нельзя.

По данным Бизнес Online, в качестве кандидата на замену Черчесову РФС видит Леонида Слуцкого, ныне работающего с «Рубином».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий в своё время возглавлял сборную России. Под руководством этого специалиста команда неудачно выступила на прошлом чемпионате Европы в 2016 году. Тогда сборная России тоже не смогла пробиться в плей-офф.