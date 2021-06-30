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РФС видит в Слуцком кандидата на замену Черчесову

30 Июня 2021, 15:36,

Сборная России провалилась на чемпионате Европы, не преодолев даже групповой барьер. Как следствие, снова обострились разговоры о возможной тренерской перестановке в национальной команде. И хотя технический комитет РФС выразил Станиславу Черчесову поддержку, вариант со сменой тренера пока отметать нельзя.

По данным Бизнес Online, в качестве кандидата на замену Черчесову РФС видит Леонида Слуцкого, ныне работающего с «Рубином».

Стоит сказать, что Леонид Слуцкий в своё время возглавлял сборную России. Под руководством этого специалиста команда неудачно выступила на прошлом чемпионате Европы в 2016 году. Тогда сборная России тоже не смогла пробиться в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Рубин, Леонид Слуцкий
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