​Техкомитет РФС не обсуждал лимит на легионеров

После заседания технического комитета РФС Никита Симонян дал понять, что на мероприятии обсуждался лимит на легионеров в российском футболе, а именно его ужесточение. Впрочем, это было исключительно личное мнение Симоняна. На самом техническом комитете вопрос изменения лимита не поднимался, о чём сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ могут заявить на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом. Всего в заявочном листе доступно 25 позиций.

Добавим, что сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете В.