​Техкомитет РФС не обсуждал лимит на легионеров

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30 Июня 2021, 15:01,
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После заседания технического комитета РФС Никита Симонян дал понять, что на мероприятии обсуждался лимит на легионеров в российском футболе, а именно его ужесточение. Впрочем, это было исключительно личное мнение Симоняна. На самом техническом комитете вопрос изменения лимита не поднимался, о чём сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.
Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ могут заявить на сезон 8 футболистов с иностранным паспортом. Всего в заявочном листе доступно 25 позиций.
Добавим, что сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете В.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Никита Симонян