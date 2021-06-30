ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Черчесов попросил перенести 6 тур РПЛ

30 Июня 2021, 14:47,

Судя по всему, Станислав Черчесов продолжит работать со сборной России. Тренер уже строит планы по поводу осенней части отбора на чемпионат мира. После заседания технического комитета Никита Симонян сообщил, что Черчесов попросил перенести матчи 6 тура чемпионата России в интересах сборной, которой предстоит сыграть против Хорватии. Об этом в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» пишет журналист Сергей Егоров.

Сборная России примет Хорватию в первый день осени. В настоящий момент команды занимают две верхние строчки в группе Н, набрав в трёх турах по шесть зачётных баллов.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола