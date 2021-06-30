​Черчесов попросил перенести 6 тур РПЛ

Судя по всему, Станислав Черчесов продолжит работать со сборной России. Тренер уже строит планы по поводу осенней части отбора на чемпионат мира. После заседания технического комитета Никита Симонян сообщил, что Черчесов попросил перенести матчи 6 тура чемпионата России в интересах сборной, которой предстоит сыграть против Хорватии. Об этом в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» пишет журналист Сергей Егоров.

Сборная России примет Хорватию в первый день осени. В настоящий момент команды занимают две верхние строчки в группе Н, набрав в трёх турах по шесть зачётных баллов.