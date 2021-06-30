​Техкомитет РФС поддерживает ужесточение лимита на легионеров

На заседании технического комитета РФС Станислав Черчесов получил поддержку, несмотря на неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы. Как известно, российская национальная команда заняла последнее место в своей группе с тремя очками и не вышла в плей-офф. В то же время технический комитет поддержал ужесточение лимита на легионеров. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» со ссылкой на слова Никиты Симоняна, входящего в состав техкома.

Отметим, что в чемпионате России в настоящий момент работает так называемый заявочный лимит. Каждый клуб в заявку на сезон из 25 футболистов может включить 8 игроков с иностранным паспортом. При этом все они могут находиться на футбольном поле одновременно.