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​Техкомитет РФС поддерживает ужесточение лимита на легионеров

30 Июня 2021, 14:36,

На заседании технического комитета РФС Станислав Черчесов получил поддержку, несмотря на неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы. Как известно, российская национальная команда заняла последнее место в своей группе с тремя очками и не вышла в плей-офф. В то же время технический комитет поддержал ужесточение лимита на легионеров. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» со ссылкой на слова Никиты Симоняна, входящего в состав техкома. 

Отметим, что в чемпионате России в настоящий момент работает так называемый заявочный лимит. Каждый клуб в заявку на сезон из 25 футболистов может включить 8 игроков с иностранным паспортом. При этом все они могут находиться на футбольном поле одновременно.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС
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Комментарии (1)
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0
Ангелов Вячеслав
30 Июня 2021, 14:57

Поддержали Саламыча!
Как в басне: - "За что кукушка хвалит петуха? За то что хвалит он кукушку!!!"
Дурдом в нашем футболе продолжается. Даже при таких деньгах!!!

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