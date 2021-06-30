Пьяный брат Кокорина задержан за драку, во время ареста он называл полицейских «нищебродами»

В Москве был задержал Кирилл Кокорин, который является младшим братом бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Александра Кокорина. Об этом рапортует телеграм-канал 112.

Источник сообщает, что Кокорин вместе со своим другом хотел попасть в один из столичных ресторанов, однако это им не удалось. После этого молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с персоналом заведения.

Кирилла и его друга задержала полиция. По сведениям СМИ, во время ареста Кокорин называл полицейских «нищебродами».