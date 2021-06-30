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Пьяный брат Кокорина задержан за драку, во время ареста он называл полицейских «нищебродами»

30 Июня 2021, 11:02,

В Москве был задержал Кирилл Кокорин, который является младшим братом бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Александра Кокорина. Об этом рапортует телеграм-канал 112.

Источник сообщает, что Кокорин вместе со своим другом хотел попасть в один из столичных ресторанов, однако это им не удалось. После этого молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с персоналом заведения.

Кирилла и его друга задержала полиция. По сведениям СМИ, во время ареста Кокорин называл полицейских «нищебродами».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кирилл Кокорин
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Комментарии (11)
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2
White_Shark
30 Июня 2021, 13:07

Оу, да у нас уже рецидивист нарисовался))
Именно их вы защищали, кстати, когда бедных футболистиков посадили. А мамашка Кокориных божилась на весь белый свет, какие у неё сыночки заиньки)
Быдло есть быдло. Охреневшее от вседозволенности тупое и богатое быдло. И его бесполезно поучать, пытаться вразумить. С быдлом - только на их языке.

2
Spirit
30 Июня 2021, 12:15

А ведь если бы персонал их как следует отмудохал, то еще бы и виноватыми сделали их!
Пора этому выродку посидеть на нарах!

2
Sergo
30 Июня 2021, 13:05

Не, там же со слов маманьки сюжет таков, что якобы друга Кокошки охранник "чуркой" обозвал, Кокошка начал снимать на телефон, а его скрутили и вызвали полицию, чтобы добропорядочных пьяных молодых людей оформили... Опять трезвые у Кокошки и воновой мамки виноваты. Цирк продолжается.

0
Spirit
30 Июня 2021, 13:07

не говори!

1
DAG_ARSA
30 Июня 2021, 12:02

аминь...

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3
Sergo
30 Июня 2021, 11:52

Интересно, есть ли у него условка, и висит ли она до сих пор?) Если есть, то этого нищеума надо закрывать, и пусть ему братик посылки шлет, а маманька придурка передачки носит.

0
overkill666
30 Июня 2021, 11:31

династия Коко продолжает феерить. нищебродами обзываться может только конченый биомусор.

2
ILLNAT
30 Июня 2021, 11:30

Наверное QR код отказался предьявить.)

0
White_Shark
30 Июня 2021, 13:02

тык не наверное, а именно за это) во многих источниках пишут

2
Дарт Уилфред
30 Июня 2021, 11:12

История учит, что она ничему идиотов не учит

2
ARTUR
30 Июня 2021, 11:10

быдло оно и есть быдло повылазят вот такие Какорины , Ефремовы и они пупы земли ...

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