Пьяный брат Кокорина задержан за драку, во время ареста он называл полицейских «нищебродами»

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30 Июня 2021, 11:02,
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В Москве был задержал Кирилл Кокорин, который является младшим братом бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Александра Кокорина. Об этом рапортует телеграм-канал 112.
Источник сообщает, что Кокорин вместе со своим другом хотел попасть в один из столичных ресторанов, однако это им не удалось. После этого молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с персоналом заведения.
Кирилла и его друга задержала полиция. По сведениям СМИ, во время ареста Кокорин называл полицейских «нищебродами».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Кирилл Кокорин
Оу, да у нас уже рецидивист нарисовался))
Именно их вы защищали, кстати, когда бедных футболистиков посадили. А мамашка Кокориных божилась на весь белый свет, какие у неё сыночки заиньки)
Быдло есть быдло. Охреневшее от вседозволенности тупое и богатое быдло. И его бесполезно поучать, пытаться вразумить. С быдлом - только на их языке.
А ведь если бы персонал их как следует отмудохал, то еще бы и виноватыми сделали их!
Пора этому выродку посидеть на нарах!
Не, там же со слов маманьки сюжет таков, что якобы друга Кокошки охранник "чуркой" обозвал, Кокошка начал снимать на телефон, а его скрутили и вызвали полицию, чтобы добропорядочных пьяных молодых людей оформили... Опять трезвые у Кокошки и воновой мамки виноваты. Цирк продолжается.
не говори!
аминь...
Интересно, есть ли у него условка, и висит ли она до сих пор?) Если есть, то этого нищеума надо закрывать, и пусть ему братик посылки шлет, а маманька придурка передачки носит.
династия Коко продолжает феерить. нищебродами обзываться может только конченый биомусор.
Наверное QR код отказался предьявить.)
тык не наверное, а именно за это) во многих источниках пишут
История учит, что она ничему идиотов не учит
быдло оно и есть быдло повылазят вот такие Какорины , Ефремовы и они пупы земли ...