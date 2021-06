«Спартак» высказался о трансфере Мбаппе

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировал на публикацию портала Get French Football News, в которой журналисты пообещали рассказать о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В англоязычной версии твиттер-аккаунта «красно-белых» появилось следующее сообщение: «Можем подтвердить, что Мбаппе не переходит в «Спартак».

22-летний форвард защищает цвета парижского гранда с 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».

Can confirm he is not joining FC Spartak Moscow. https://t.co/zwfn1Izk5c