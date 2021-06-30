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«Спартак» высказался о трансфере Мбаппе

30 Июня 2021, 09:58,

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировал на публикацию портала Get French Football News, в которой журналисты пообещали рассказать о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В англоязычной версии твиттер-аккаунта «красно-белых» появилось следующее сообщение: «Можем подтвердить, что Мбаппе не переходит в «Спартак».

22-летний форвард защищает цвета парижского гранда с 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (5)
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0
Spirit
30 Июня 2021, 10:22

Еще надо фото Карпина было повесить)

1
Милка
30 Июня 2021, 10:15

Смешные

1
779
30 Июня 2021, 10:15

А жаль. Для Айртона была бы полезная конкуренция.

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1
Volond
30 Июня 2021, 10:07

Последнее время очень стыдно за пресс-службу Спартака

1
ARTUR
30 Июня 2021, 10:04

там реально сидят неадекваты ... клал он на спартак свой черный кутак

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