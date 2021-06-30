«Спартак» высказался о трансфере Мбаппе

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30 Июня 2021, 09:58,
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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировал на публикацию портала Get French Football News, в которой журналисты пообещали рассказать о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В англоязычной версии твиттер-аккаунта «красно-белых» появилось следующее сообщение: «Можем подтвердить, что Мбаппе не переходит в «Спартак».
22-летний форвард защищает цвета парижского гранда с 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».
Can confirm he is not joining FC Spartak Moscow. https://t.co/zwfn1Izk5c— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 29, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
Еще надо фото Карпина было повесить)
Смешные
А жаль. Для Айртона была бы полезная конкуренция.
Последнее время очень стыдно за пресс-службу Спартака
там реально сидят неадекваты ... клал он на спартак свой черный кутак