«Спартак» проиграл в первом матче под руководством Витории

|
29 Июня 2021, 20:38,
|
|
«Спартак» провёл дебютный поединок под началом нового наставника Руя Витории. «Красно-белые» вышли на спарринг с бакинским «Нефтчи» и уступили со счётом 1:2. Все голы были забиты до перерыва, у москвичей отличился Михаил Игнатов.
С первых минут в составе «Спартака» на поле появились Максименко, Ещенко, Кутепов, Айртон, Жиго, Тимофеев, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Хендрикс и Мелкадзе.
Сразу после перерыва на поле вышли Ребров, Гапонов, Рассказов, Умяров, Мозес, Ломовицкий, Бакаев и Педро Роша. На 65-й минуте также игровую практику получили Мельников, Литвинов и Денисов.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Нефтчи
Опять сверх ожидания и супер активность Ломовицкого. И опять без толку.
Интересно было видеть толпу игроков, которую считал уже игроками других команд.)))
ай.. хорошо.. так держац! )))