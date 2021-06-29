«Спартак» проиграл в первом матче под руководством Витории

«Спартак» провёл дебютный поединок под началом нового наставника Руя Витории. «Красно-белые» вышли на спарринг с бакинским «Нефтчи» и уступили со счётом 1:2. Все голы были забиты до перерыва, у москвичей отличился Михаил Игнатов.

С первых минут в составе «Спартака» на поле появились Максименко, Ещенко, Кутепов, Айртон, Жиго, Тимофеев, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Хендрикс и Мелкадзе.

Сразу после перерыва на поле вышли Ребров, Гапонов, Рассказов, Умяров, Мозес, Ломовицкий, Бакаев и Педро Роша. На 65-й минуте также игровую практику получили Мельников, Литвинов и Денисов.