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«Спартак» проиграл в первом матче под руководством Витории

29 Июня 2021, 20:38,

«Спартак» провёл дебютный поединок под началом нового наставника Руя Витории. «Красно-белые» вышли на спарринг с бакинским «Нефтчи» и уступили со счётом 1:2. Все голы были забиты до перерыва, у москвичей отличился Михаил Игнатов.

С первых минут в составе «Спартака» на поле появились Максименко, Ещенко, Кутепов, Айртон, Жиго, Тимофеев, Глушенков, Игнатов, Мирзов, Хендрикс и  Мелкадзе.

Сразу после перерыва на поле вышли Ребров, Гапонов, Рассказов, Умяров, Мозес, Ломовицкий, Бакаев и Педро Роша. На 65-й минуте также игровую практику получили Мельников, Литвинов и Денисов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Нефтчи
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Комментарии (2)
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0
779
29 Июня 2021, 21:05

Опять сверх ожидания и супер активность Ломовицкого. И опять без толку.
Интересно было видеть толпу игроков, которую считал уже игроками других команд.)))

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ингерман
29 Июня 2021, 20:54

ай.. хорошо.. так держац! )))

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