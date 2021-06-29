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«Сочи» продлил контракт с Нобоа

29 Июня 2021, 18:13,

Полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа продлил контракт с футбольным клубом «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Кроме Нобоа, соглашения продлили еще пять футболистов: голкипер Сослан Джанаев, защитники Ибрагим Цаллагов и Кирилл Заика, полузащитник Артур Юсупов и нападающий Максим Барсов.

Информация о сроках действия контрактов в сообщении клубной пресс-службы не уточняется.

В прошедшем сезоне РПЛ сочинцы сумели сенсационно занять пятое место в итоговой турнирной таблице, благодаря чему этим летом сумеют дебютировать в еврокубках. Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского клуба «Кешля» «Сочи» сыграет  уже 22 июля на домашнем стадионе «Фишт».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сочи, Кристиан Нобоа
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