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​Шкурин может сменить ЦСКА на израильский клуб

29 Июня 2021, 16:22,

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива. Об этом сообщает израильский One.

Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в начале 2020 года. За полтора сезона нападающий провёл за московских «армейцев» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными ударами.

Контракт Шкурина с ЦСКА действует до конца сезона 2023/2024. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в один миллион евро.

В прошлом году Шкурин отметился тем, что отказался играть за сборную Беларуси до смены власти в стране.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Хапоэль Тель-Авив, Илья Шкурин
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