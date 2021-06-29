​Шкурин может сменить ЦСКА на израильский клуб

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива. Об этом сообщает израильский One.

Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в начале 2020 года. За полтора сезона нападающий провёл за московских «армейцев» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными ударами.

Контракт Шкурина с ЦСКА действует до конца сезона 2023/2024. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в один миллион евро.

В прошлом году Шкурин отметился тем, что отказался играть за сборную Беларуси до смены власти в стране.