​Шкурин может сменить ЦСКА на израильский клуб

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29 Июня 2021, 16:22,
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Нападающий ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива. Об этом сообщает израильский One.
Илья Шкурин стал игроком ЦСКА в начале 2020 года. За полтора сезона нападающий провёл за московских «армейцев» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными ударами.
Контракт Шкурина с ЦСКА действует до конца сезона 2023/2024. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в один миллион евро.
В прошлом году Шкурин отметился тем, что отказался играть за сборную Беларуси до смены власти в стране.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Хапоэль Тель-Авив, Илья Шкурин