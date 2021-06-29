​Яя Туре советовался с Салахом перед переходом в «Ахмат»

Яя Туре уже активно работает в тренерском штабе «Ахмата» на предсезонном сборе в Новогорске. В беседе с журналистами ивуарийский специалист подтвердил, что советовался с Мохамедом Салахом перед тем, как отправиться работать в грозненский клуб.

«Да, был такой разговор. Я также общался с родственниками, шёл перевес в сторону положительных рекомендаций», - высказался Туре.

Первый матч нового сезона «Ахмат» проведёт в воскресенье, 25 июля. В стартовом туре чемпионата России сезона 2021/2022 грозненцы сыграют на выезде против вернувшихся в элитный дивизион «Крыльев Советов».