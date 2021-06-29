​Набиуллин ушёл из «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» объявила об уходе из клуба защитника Эльмира Набиуллина. 26-летний футболист покидает клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

Эльмир Набиуллин провёл за «Сочи» два сезона после перехода из «Зенита». За это время футболист провёл за сочинцев 36 матчей и отметился одним голевым пасом на партнёра.

Напомним, что «Сочи» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате России и теперь представит страну в еврокубках. Первым соперником сочинцев в Лиге конференций станет азербайджанский клуб «Кешля».