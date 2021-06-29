«Химки» подписали защитника молодёжной сборной Словении

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29 Июня 2021, 12:03,
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Подмосковные «Химки» усилились перспективным словенским защитником Душаном Стоиновичем. Об этом информирует «Спорт-экспресс».
До переезда в чемпионат России 20-летний футболист защищал цвета «Целе». Также Стоинович выступает за молодежную сборную Словении.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 поединках на клубном уровне, не отметившись голевыми действиями.
По итогам сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги «Химки» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Химки, Душан Стоинович