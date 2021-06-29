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Клуб Серии А заинтересовался форвардом «Зенита»

29 Июня 2021, 10:24,

Форвард Себастьян Дриусси может покинуть петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. Согласно сведениям Tuttomercatoweb, аргентинца хотят видеть в итальянском чемпионате.

По данным источника, в подписании нападающего заинтересован «Кальяри». Руководство клуба уже вышло на связь с «сине-бело-голубыми» для обсуждения деталей трансфера. Чемпион России уже обозначил, что хочет выручить с продажи Дриусси семь миллионов евро.

Что касается Себастьяна, то он готов пойти на сокращение оклада ради переезда в Италию. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне РПЛ Дриусси провел 16 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Себастьян Дриусси
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