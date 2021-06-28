Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»

«Спартак» начал подготовку к новому сезону, но пока не совершил ни одного трансфера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» суммирует появившиеся слухи.

Трансферный период традиционно считается весёлым временем. В отсутствие матчей главными новостями становятся слухи о потенциальных новичках команд. В России больше всего подобных разговоров про «Спартак». Сообщения о новичках команды стали появляться ещё в мае, но в клубе отвечали, что до прихода нового тренера трансферов не будет. Руй Витория прибыл в команду, но пока никаких покупок нет.

На удивление слухов не так много, и они поддаются простой классификации. Вероятно, пока даже нет реальных игроков, которые могли бы оказаться в «Спартаке».

Первая группа, которую сватают в «Спартак», – это экс-игроки «Бенфики», работавшие прежде с Руем Виторией. Это, например, полузащитники «Бенфики» Габриэл и Кровинович. Вряд ли они нужны «Спартаку», но вот лиссабонцы хотят от них избавиться, поэтому их и отправляют в Москву. Чуть более изощрённая логика в отношении Жоау Мариу. Португалец с Виторией не работал, но ему знакома Россия. Так почему бы не отправить Мариу обратно в Москву? Этот переход уже точно не состоится, так как хавбек подписал с лиссабонским «Спортингом» полноценный контракт.

Вторая группа «потенциальных новичков» – это традиционная игра турецких СМИ. Местные медиа почему-то обожают набивать цену футболистам, «продавая» их в Россию. Сейчас в «Спартак» отправляют Ларина из «Бешикташа», Люиндама и Маркана из «Галатасарая» и Розье, который тоже выступал за «Бешикташ», а принадлежит «Спортингу» (португальскому клубу!). Однако верить в это всё же не стоит. Турецкие СМИ постоянно пачками продают местных футболистов в Россию, а на деле трансферов не происходит.

Также традиционно в Россию отправляют балканских футболистов. Это и защитник «Лацио» Марушич, и полузащитник «Торино» Лукич. Итальянские клубы хотели бы расстаться с этими футболистами, и их пытаются кому-то продать. Сейчас агенты пытаются их пропихнуть в Россию, но вряд ли удастся.

Остальные слухи – это тоже скорее просто пустые разговоры. Самая забавная подобная новость – это возможный переезд Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» в счёт трансфера Алекса Крала. Даже интересно посмотреть в глаза тому, кто мог предположить переезд этого украинского нападающего в Россию.

Словом, слухов о трансферах «Спартака» много, но пока все они выглядят абсолютно нереалистичными. Скорее всего, клуб ведёт переговоры довольно тихо. Руй Витория пока знакомится с имеющимися игроками и не спешит. Да и вопрос с лимитом никуда не делся, «Спартак» и без того имеет «лишних» Рошу и Урунова. Так что стоит просто ждать новостей о трансферах.

Андрей Центров