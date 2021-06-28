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Новосельцев покинул «Сочи»

28 Июня 2021, 18:23,

Бывший защитник сборной России и питерского «Зенита» Иван Новосельцев покинул «Сочи», сообщает пресс-служба. Контракт футболиста с сочинским клубом истек этим летом, стороны решили не продлевать сотрудничество.

За два года в составе «Сочи» Новосельцев 35 раз выходил на поле, сумев за это время отметиться одним забитым голом. Футболист перешел в сочинский клуб из питерского «Зенита». Также в своей карьере Новосельцев выступал за такие клубы РПЛ, как «Ростов», московское «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и тульский «Арсенал».

Также Иван Новосельцев имеет на своем счету пять матчей в футболке национальной сборной

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сочи, Иван Новосельцев
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