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Карасёв: «Я тоже извинялся перед Федотовым, когда он был тренером «Оренбурга»

28 Июня 2021, 18:04,

Известный российский арбитр Сергей Карасёв на YouTube-канале «Едим спорт» отметил, что признает свои ошибки.

- Было ли, что тебя звонят и говорят: «Серёга, сказал про тебя в прессе фигню. Извини, ты был прав?»

- Ой, это было редко. Вот Владимир Валентинович Федотов звонил. У него была красная карточка за две желтых. Он на бровке вспылил, ассистент судьи меня позвал и сказал: «Надо удалить Федотова». Я не знаю, что он говорит, ассистент все это слышал, видел и принял решение меня звать, чтобы показать красную карточку. Федотов позвонил и ему, и мне. Говорит: «Серёга, извини. Эмоции и все такое». Я говорю: «Валентиныч, я даже не слышал. Вы были рядом с ассистентом». Нормально.

Я тоже извинялся, когда он был тренером «Оренбурга». У меня была неудачная игра пару лет назад. Я там назначил пенальти неправильно. И надо было назначить, чтобы они пробил. Я назначил в их ворота неправильно, и когда надо  было, чтобы  они пробили, я не назначил. Это была неудачная игра, и я переживал очень сильно. Я потом позвонил Егорову, руководителю департамента, что хочу извиниться. Через РФС надо все согласовывать. Тогда была заметка, я извинился. Не вижу в этом проблемы.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сергей Карасёв, Владимир Федотов
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