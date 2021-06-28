Карасёв рассказал, сколько получают судьи в России за работу

Известный российский арбитр Сергей Карасёв на YouTube-канале «Едим спорт» рассказал о зарплатах судей.

- Сколько миллионов евро наши футболисты мы знаем. А вот сколько судьи? Расскажет Карасёв.

- 26 000 рублей мы получаем ежемесячно, это три года назад пошла такая практика. Травмы там или без игр ты, хоть что-то, какие-то деньги. Гонорар только за матчи.

- А ты никогда не работал нигде?

- Я закончил работать, когда стал судить первый дивизион.

- А кем работал?

- Юристом. Доучивался параллельно и работал в банке, принимал клиентов и заключал договора. Любые договора.

- В РПЛ за матчи у судей все гонорары одинаковые?

- Одинаковые. Получается, 100 000 рублей после налогов, «чистыми», то одна игра. В ФНЛ где-то 35 или 40 тысяч главному.

- В Европе гонорары выше? Есть ли разница между Лигой Европы, Лигой чемпионов, финалом чемпионата мира?

- Что касается УЕФА, там разницы нет. Матчи национальных сборных, Лига Европы и Лига чемпионов - это одинаковая сумма, но она зависит от категории. Условно, я в топ-категории, я получаю по максимуму, и ассистенты мои со мной будут получать по максимуму. Третья, вторая, первая и топ. Финал чемпионата мира - это другое. Там ФИФА, там все другое. У УЕФА все не так. Единственное, там, по-моему, еще идет надбавка с 1/4 финала. Групповой матч Лиги чемпионов? Это где-то как четыре игры Премьер-лиги.