Карасёв: «За нами бежали, закрылись от них в раздевалке»

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28 Июня 2021, 17:18,
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Известный российский арбитр Сергей Карасёв на YouTube-канале «Едим спорт» признался, что однажды пришлось убегать от разъяренных футболистов.
- У тебя никогда такого не было, как с Данте, когда кто-то летел на тебя и пытался ударить?
- Только на любительском уровне, это было очень давно, 1998 год, КФК.
- Бежал, не ударил?
- Ничего. Бежали, просто пришлось тоже побегать.
- От него?
- Не от него. От команды.
- Вся команда бежала?
- Не вся, может быть, там полкоманды, потому что я еще на линии был. На какой-то там 90-й минуте или 89-й забивается гол. По мнению команды, там вне игры. Естественно, свисток судьи, они проигрывают и бегут в мою сторону. И мы, а куда деваться? Мы в раздевалку. Закрыли дверь в раздевалку. Там плюс-минус все сошло на нет. Но это случай только на любительском уровне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сергей Карасёв
Повезло карасю убежал.