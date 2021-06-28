Карасёв: «За нами бежали, закрылись от них в раздевалке»

Известный российский арбитр Сергей Карасёв на YouTube-канале «Едим спорт» признался, что однажды пришлось убегать от разъяренных футболистов.

- У тебя никогда такого не было, как с Данте, когда кто-то летел на тебя и пытался ударить?

- Только на любительском уровне, это было очень давно, 1998 год, КФК.

- Бежал, не ударил?

- Ничего. Бежали, просто пришлось тоже побегать.

- От него?

- Не от него. От команды.

- Вся команда бежала?

- Не вся, может быть, там полкоманды, потому что я еще на линии был. На какой-то там 90-й минуте или 89-й забивается гол. По мнению команды, там вне игры. Естественно, свисток судьи, они проигрывают и бегут в мою сторону. И мы, а куда деваться? Мы в раздевалку. Закрыли дверь в раздевалку. Там плюс-минус все сошло на нет. Но это случай только на любительском уровне.