Карасёв: «Я лысый с восьми лет»

Самый известный российский арбитр Сергей Карасёв раскрыл секрет причёски, отметив, что просто не может выглядеть по-другому.

- Карасёв в любительской команде отвечал и за пенальти, и за штрафные удары. Мы как раз решили то проверить в челлендже. Как он бьет? Несмотря на то, что он пришел в тряпочных кроссовочках. И когда появилась мысль, на что играть, кто-то самый умный пошутил: «Давайте на прическу». И у Карасёва это бесполезно, там играть не на что. Без волос он практически с самого детства, - говорится на YouTube-канале «Едим спорт».

- Это с восьми лет. Я не брился и ничего не делал, - говорит Карасёв. - Почему-то это произошло на каком-то уровне, не знаю, никто не знает. Я играл и стеснялся. Прикинь, ребенок в Союзе. Раньше только армия и тюрьма. Я играл в шапочке. У меня даже бровей не было.