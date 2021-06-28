Химки и Екатеринбург готовы принять матч за Суперкубок

Матч за Суперкубок России может не состояться в Калининграде или пройти без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Если же запланированную на 17 июля игру можно будет перенести на другой стадион, уже есть желающие.

- В теории, мы готовы. Московская область всегда готова на большие проекты, заявил «Спорт-Экспрессу» глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков.

Ему вторит и глава «Урала» Григорий Иванов: «В любом случае мы всегда готовы к проведению матчей подобного масштаба».

Напомним, что первый трофей нового сезона разыграют «Зенит» с «Локомотивом».