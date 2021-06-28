«Зенит» назвал состав на сбор в Австрии

Делегация петербургского «Зенита» отправилась на тренировочный сбор в Австрию. Об этом информирует пресс-служба «сине-бело-голубых».

В список были включены 19 игроков, среди которых Вендел, Малком, Дриусси, Ракицкий и другие. С опозданием на сбор прилетят Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Артём Дзюба и Магомед Оздоев, игравшие за сборную России на Евро-2020.

Также вне заявки оказался Сердар Азмун, выступавший за Иран в отборе ЧМ-2022 и Кубка Азии. Полузащитник Вильмар Барриос играет на Кубке Америки, а Деян Ловрен помогает сборной Хорватии на чемпионате Европы-2020.

На сборе «сине-бело-голубые» сыграют против «Шальке», «Вердера» и «Карлсруэ».