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Кокорин прокомментировал инцидент с жёлтой «Ламборгини»

27 Июня 2021, 22:58,

Известный футболист Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что его жёлтый суперкар «Ламборгини» без номеров был арестован сотрудниками полиции в центре Москвы.

 «Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — сказал Кокорин «Спорт-Экспрессу».

Два дня назад появилась информация в сети Интернет о задержании машины футболиста без номеров. При этом в самом автомобиле было аж шесть комплектов номерных знаков.

Напомним, что Кокорин с начала 2021 года играет в «Фиорентине», правда, на поле выходил всего три раза по причине проблем со здоровьем.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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