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«Краснодар» и «Ростов» проиграли спарринги, ЦСКА победил

27 Июня 2021, 21:09,

Пока на футбольных полях Европы гремят баталии Евро-2020, российские команды готовятся к новому сезону и начинают все активнее проводить товарищеские матчи.

«Краснодар» встречался с «Олимпиакосом» и уступил со счетом 0:1, пропустив в концовке. Стартовый состав «быков»: Агкацев, Стоцкий, Сорокин, Кайо, Рамирес, Сулейманов, Сперцян, Газинский, Кабелла, Черников, Ильин.

«Ростов» не смог обыграть загребское «Динамо», пропустив два мяча в первые 20 минут, - 1:2. В команде Валерия Карпина отличился Кэнто Хасимото.

Стартовый состав «Ростова»: Бабурин, Ведерников, Павловец, Хаджикадунич, Терентьев, Тугарев, Мамаев, Норманн, Гигович, Полоз, Комличенко.

ЦСКА же был сильнее «Капфенберга» из Австрии - 1:0. Гол в активе Константина Марадишвили.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Конюхов, Карпов, Васин, Бохинен, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Эджуке, Чалов, Шкурин.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, Ростов
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