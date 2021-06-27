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Карпин ответил на вопрос о работе в сборной России

27 Июня 2021, 20:20,

Наставник «Ростова» Валерий Карпин не ставит перед собой задачу принять сборную России, будучи абсолютно довольным существующим положением дел.

«У меня контракт с «Ростовом». Всё! Мы работаем и готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? А во-вторых, у сборной есть тренер», - сказал Валерий Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпину 52 лет, он тренирует с 2009 года, за это время возглавлял «Спартак», «Мальорку», армавирское «Торпедо» и «Мальорку». С 2017 года Валерий Карпин возглавляет ростовчан.

Контракт наставника сборной России Станислава Черчесова действителен до конца 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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