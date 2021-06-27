Травмированный Магнуссон прибыл на сборы ЦСКА

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27 Июня 2021, 17:55,
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Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прибыл в расположение клуба, хотя не полностью восстановился после серьезной травмы ахилла. Как сообщает официальный сайт «армейцев», исландец только около двух недель обходится без костылей и в целом очень доволен процессом восстановления.
- Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, - определенная работа в зале, - заявил Магнуссон клубной пресс-службе.
Также защитник добавил, что безумно соскучился по партнерам, а также уже успел пообщаться с новым главным тренером и сотрудниками клуба.
В прошлом сезоне Магнуссон провел 28 матчей и отметился одним голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон