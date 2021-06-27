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Травмированный Магнуссон прибыл на сборы ЦСКА

27 Июня 2021, 17:55,

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прибыл в расположение клуба, хотя не полностью восстановился после серьезной травмы ахилла. Как  сообщает официальный сайт «армейцев», исландец только около двух недель обходится без костылей и в целом очень доволен процессом восстановления.

- Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, - определенная работа в зале, - заявил Магнуссон клубной пресс-службе.

Также защитник добавил, что безумно соскучился по партнерам, а также уже успел пообщаться с новым главным тренером и сотрудниками клуба.

В прошлом сезоне Магнуссон провел 28 матчей и отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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