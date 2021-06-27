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Агент Дриусси прокомментировал интерес к игроку со стороны клуба МЛС

27 Июня 2021, 17:27,

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси имеет все шансы на то, чтобы уже этим летом сменить команду. В сезоне 2020/21 он выходил на поле в 22 поединках в футболке «Зенита»,  в которых отметился двумя результативными ударами. Также сообщалось, что футболист за два тура до завершения РПЛ отправился в США. Именно в клуб МЛС и сватают аргентинца СМИ.

Тем не менее, агент аргентинца Эрнан Берман в интервью «Спорт-Экспрессу» решительно опроверг интерес к игроку со стороны «Остина».

25-летний Себастьян Дриусси играет в «Зените» с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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