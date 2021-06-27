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Фукс: «Алексей Березуцкий – один из идолов клуба, мне комфортно работается с ним»

27 Июня 2021, 13:47,

Восстановившийся после травмы защитник ЦСКА Бруно Фукс в интервью клубной пресс-службе рассказал о работе под руководством Алексея Березуцкого.

Напомним, Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после того, как команду внезапно оставил Ивица Олич.

«Алексей - один из идолов клуба, я очень уважаю его. Мы постоянно разговариваем, и тренер доносит, что и как надо делать, как располагаться в тех или иных эпизодах. Мне комфортно работается с ним», - поделился Фукс.

Также Бруно Фукс отметил, что ему легко понимать Алексея Березуцкого, поскольку он тоже выступал на позиции центрального защитника.

Добавим, что следующий чемпионат ЦСКА будет начинать матчем против «Уфы». Он пройдёт в воскресенье, 25 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий, Бруно Фукс
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