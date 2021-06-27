​Фукс: «Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА!»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рад тому, что он, наконец, вернулся в общую группу команды. Как известно, Фукс получил травм в первом же матче после трансфера из «Интернасьоналя» прошлым летом. С тех пор бразилец восстанавливался.

В интервью пресс-службе ЦСКА Фукс заявил, что в настоящий момент он набирает оптимальные кондиции. Бруно имеет большие ожидания от наступающего сезона.

«Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА! Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе!» - приводятся слова Фукса на клубном сайте «армейцев».

Что касается людей, которые поддерживали Фукса на протяжении долгого восстановления, то игрок поблагодарил всю команду ЦСКА, но отдельно – Марио Фернандеса.