​«Арсенал» отправился на сборы в Австрию

В воскресенье футболисты тульского «Арсенала» отправились в Австрию, где команду ждут два заключительных сбора. Накануне игроки пришли медицинское обследование после двухнедельной работы под нагрузками. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Два австрийских сбора «Арсенала» продлятся до 16 июля. В ходе подготовки к следующему сезону команда проведёт пять контрольных поединков.

Для «Арсенала» чемпионат России стартует в Москве. В первом туре Премьер-лиги «канониры» сыграют на «РЖД Арене» против «Локомотива». Встреча пройдёт в субботу, 24 июля.