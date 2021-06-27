​«Арсенал» отправился на сборы в Австрию

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27 Июня 2021, 11:23,
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В воскресенье футболисты тульского «Арсенала» отправились в Австрию, где команду ждут два заключительных сбора. Накануне игроки пришли медицинское обследование после двухнедельной работы под нагрузками. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
Два австрийских сбора «Арсенала» продлятся до 16 июля. В ходе подготовки к следующему сезону команда проведёт пять контрольных поединков.
Для «Арсенала» чемпионат России стартует в Москве. В первом туре Премьер-лиги «канониры» сыграют на «РЖД Арене» против «Локомотива». Встреча пройдёт в субботу, 24 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Тула