Максименко высказался по поводу слухов о возможном переходе в «Зенит»

Страж ворот «Спартака» Александр Максименко высказался по поводу появившихся слухов о его возможном переходе в «Зенит».

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать – вот они и выдумывают», - приводит слова Максименко пресс-служба «красно-белых» в «Твиттере».

Александр Максименко является воспитанником «Спартака». За первую команду москвичей голкипер провёл 100 матчей, в которых пропустил 121 гол.

В настоящий момент «Зенит» ищет голкипера после ухода из команды Андрея Лунёва.