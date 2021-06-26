​Жёлтый «Ламборгини» Кокорина без номеров эвакуировали

Телеграм-канал «112» информирует о том, что люксовый автомобиль «Ламборгини» жёлтого цвета, принадлежащий нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, был эвакуирован в центре Москвы. За рулём автомобиля находился водитель. При этом само авто футболист переоформил на свою маму.

По данным источника, сотрудников ГАИ привлёк яркий автомобиль с отсутствующими номерными знаками. При досмотре в багажнике было обнаружено сразу шесть разнообразных номерных знаков.

Отмечается, что хозяин может и не получить «Ламборгини» обратно, поскольку Кокорин аннулировал учёт. С тех пор он ездил без страховки и не платил штрафы.