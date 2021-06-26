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​Аршавин заявил, что «Зениту» предлагали подписать Дольберга

26 Июня 2021, 21:45,

Датчанин Каспер Дольберг блеснул в матче 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса. 23-летний нападающий отметился дублем и был признан лучшим игроком поединка.

Представитель «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» сообщил о том, что перед чемпионатом Европы питерскому клубу предлагали подписать Дольберга. При этом Аршавин отметил, что после дубля в игре с Уэльсом трансферная стоимость датского нападающего возрастёт.

Каспер Дольберг с 2019 года выступает за «Ниццу». Датчанин перебрался во французский клуб из голландского «Аякса». В 25 матчах прошлого чемпионата Франции Дольбергу удалось отметиться 6 голами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин, Ницца, Трансферы футбола - лето 2021, Сборная Дании, Каспер Дольберг
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