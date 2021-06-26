​«Локомотив» забил 6 голов «Олимпии»

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26 Июня 2021, 20:38,
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В субботу московский «Локомотив» проводил товарищеский матч против «Олимпии» на сборе в Австрии. Команда Марко Николича забила сопернику шесть раз, пропустив при этом лишь однажды. По дублю в составе «железнодорожников» оформили Франсуа Камано и Андрей Никитин. Ещё по разу в воротах соперника расписались Антон Миранчук и Виталий Лисакович.
«Локомотив» готовится к сезону 2021/2022. Для «железнодорожников» он начнётся битвой за Суперкубок России против «Зенита», которая состоится в Калининграде в субботу, 17 июля. В первом же туре РПЛ команда Марко Николича будет принимать тульский «Арсенал».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва
Пусть тренируется, если и получится сместить Зенит с футбольного Олимпа страны, то только коллективными усилиями. И начаться это должно с матча за Суперкубок России. Лучшая выставка перед всей страной, где можно показать зубы!