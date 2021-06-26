ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​«Локомотив» забил 6 голов «Олимпии»

26 Июня 2021, 20:38,

В субботу московский «Локомотив» проводил товарищеский матч против «Олимпии» на сборе в Австрии. Команда Марко Николича забила сопернику шесть раз, пропустив при этом лишь однажды. По дублю в составе «железнодорожников» оформили Франсуа Камано и Андрей Никитин. Ещё по разу в воротах соперника расписались Антон Миранчук и Виталий Лисакович.

«Локомотив» готовится к сезону 2021/2022. Для «железнодорожников» он начнётся битвой за Суперкубок России против «Зенита», которая состоится в Калининграде в субботу, 17 июля. В первом же туре РПЛ команда Марко Николича будет принимать тульский «Арсенал».

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
26 Июня 2021, 21:24

Пусть тренируется, если и получится сместить Зенит с футбольного Олимпа страны, то только коллективными усилиями. И начаться это должно с матча за Суперкубок России. Лучшая выставка перед всей страной, где можно показать зубы!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола