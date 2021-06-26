​«Краснодару» интересен форвард «Вальядолида»

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему Маркосу Андре из испанского «Вальядолида». По информации Diario de Valladolid, краснодарский клуб намерен привлечь 24-летнего бразильца выгодными финансовыми условиями по сравнению с теми, которые он сейчас имеет.

Отмечается, что конкурентами «Краснодара» в борьбе за подписание Маркоса Андре могут стать испанские «Валенсия» и «Осасуна».

Стоит сказать, что по итогам сезона 2020/2021 «Вальядолид» понизился в классе, вылетев из Примеры в Сегунду. Маркос Андре, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 3,5 миллиона евро, в 23 матчах прошедшего чемпионата забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.