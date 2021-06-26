Ролан Гусев может войти в тренерский штаб ЦСКА

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26 Июня 2021, 16:15,
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Наставник юношеской сборной России Ролан Гусев может войти в тренерский штаб московского ЦСКА, об этом рапортует инсайдер Василий Конов в телеграм-канале.
43-летний специалист рассматривается в качестве ассистента Василия Березуцкого, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера «армейцев». Стороны близки к договоренности, остается согласовать с РФС условия ухода из юношеской сборной России.
Напомним, что Ролан занимает пост рулевого национальной команды с ноября прошлого года.
По итогам сезона-2020/2021 ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Ролан Гусев