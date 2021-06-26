Лаксальт рассказал о первых днях в «Динамо»

Уругвайский защитник Диего Лаксальт поведал о том, как его приняли в московском «Динамо». 28-летний футболист подписал с российским клубом контракт на три года.

«Меня встретили очень хорошо. Здесь отличный коллектив, что важно для новичка. После того как закончатся сборы, возьмусь за русский язык. Мне нравится изучать языки», - приводит слова футболиста пресс-служба столичного клуба.

Трансфер Лаксальта обошелся «Динамо» в 3,5 миллиона евро. Заработная плата игрока составит порядка 1,3 миллиона.

В минувшем сезоне уругваец выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии защитник провел 17 поединков, отметившись одним забитым мячом.