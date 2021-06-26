Червиченко: «Кокорин - ходячий инвалид, вряд ли кто-то его возьмёт»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в один из российских клубов.

«Это ходячий инвалид по полю. В России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-то его возьмет. Максимум на реабилитацию», - передает слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Кокорин перешел в «Фиорентину» прошлой зимой из «Спартака». Нападающий заключил с флорентийцами контракт до 2024 года. Россиянин провел лишь четыре матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями.