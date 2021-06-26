Боярский: «Кокорин сейчас не нужен «Зениту»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в чемпионат России. В настоящий момент 30-летний форвард является игроком «Фиорентины».

«Был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. У нас есть Азмун, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас не нужен», - передает слова Боярского издание «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что «фиалки» готовы расстаться с Кокориным, если получат выгодное предложение.

Россиянин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Александр заключил трудовое соглашение до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Серии А форвард сыграл четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.