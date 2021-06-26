Яя Туре провёл тренировку в «Ахмате»

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26 Июня 2021, 14:18,
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В субботу, 26 июня, ивуарийский специалист Яя Туре начал работу в грозненском клубе. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Африканский тренер прибыл на тренировочный сбор команды в Новогорске. Туре отработал на утреннем занятии «Ахмата».
Напомним, что Яя подписал краткосрочный трудовой договор с российским клубом. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2021/2022.
Туре в бытность футболистом поиграл за каталонскую «Барселону», «Монако», «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Ахмат» финишировал на 11 месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ахмат, Яя Туре